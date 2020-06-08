В Берлине не знают о планах США вывести часть войск из Германии

Председатель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ничего не знает о планах США по выводу части войск из страны. Американские СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп выведет из ФРГ 9,5 тыс. военных.

В Германии таким образом останется около 25 тыс. военнослужащих США.

"Мы дожидаемся, будет ли официальная информация из Вашингтона по этому поводу. Когда будет, тогда мы сделаем заявление", — приводит РИА "Новости" слова Зайберта.

Кроме того, в МИД Германии заявили, что "тесное сотрудничество" с США в рамках НАТО должно продолжаться.