Председатель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ничего не знает о планах США по выводу части войск из страны. Американские СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп выведет из ФРГ 9,5 тыс. военных.
В Германии таким образом останется около 25 тыс. военнослужащих США.
"Мы дожидаемся, будет ли официальная информация из Вашингтона по этому поводу. Когда будет, тогда мы сделаем заявление", — приводит РИА "Новости" слова Зайберта.
Кроме того, в МИД Германии заявили, что "тесное сотрудничество" с США в рамках НАТО должно продолжаться.
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