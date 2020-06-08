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Российский робот поступил на службу в полицию Абу-Даби

Силовые структуры » МВД

Российский робот компании "Промобот" принят на службу в отделение полиции Абу-Даби. "Робокоп" будет вести наблюдение за сотрудниками, измерять температуру посетителям и вести патрулирование, сообщает РИА "Новости".

У робота специальная лингвистическая программа, которая позволяет вести работу на английском и арабском языках. Кроме того, в робота вшита система распознавания лиц.

"Он не устаёт, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное — никогда не ошибается. Человек может забыть ответ на определенный вопрос или по невнимательности неверно измерить температуру, а робот — никогда", — заявили в компании "Промобот".

Promobot успешно применяется в других отраслях. Подобные машины работают в:

  • полиции Казахстана;
  • российских МФЦ;
  • компании сотовой связи Турции;
  • Нацбанке Омана;
  • Музее современной истории России;
  • Сбербанке;
  • аэропортах США.
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