Маргарита Грачева рассказала об угрозах мужа в адрес родителей

Несколько лет назад Маргарита Грачева стала жертвой домашнего насилия. Муж отвез её в лес и отрубил руки. Сейчас мужчина отбывает наказание за преступление. Девушка до сих пор продолжает жить в страхе, поскольку её бывший возлюбленный может выйти по УДО.

"До преступления он был хорошим отцом. Дети его любили. Я не знаю, на что он рассчитывал. Когда его спросили, мол, почему руки, он ответил: "Потому что не ноги". Часто говорил мне, что младшего я нагуляла", — рассказала Грачева.

Сейчас бывший муж угрожает девушке, находясь в местах лишения свободы.