СК возбудил дела за фейки о распылении COVID-19 с вертолетов

Следователи возбудили уголовные дела против троих жителей Дагестана, которые распространили фейковую информацию о том, что из-за распыления COVID-19 с вертолетов погибли люди и домашняя птица.

Согласно данным следователей, в апреле этого года подозреваемые с помощью приложения WatsApp распространяли информацию о том, что представители органов государственной власти организовали распыление COVID-19 с вертолетов над населенными пунктами, вследствие чего в Буйнакске и Карабудахкентском районе погибли местные жители и домашняя птица.

"Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан по материалам МВД республики возбуждены три уголовных дела в отношении троих жителей республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 207.1 УК РФ ("публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан")", — говорится в сообщении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аргентинцу, рассылавшему фейки о коронавирусе, грозит 6 лет тюрьмы.