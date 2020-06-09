Из-за смерти водителя Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы

В Главном управлении МВД по Москве переквалифицировали уголовное дело, которое было заведено на актера Михаила Ефремова за ДТП в нетрезвом состоянии.

"Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы", — сообщила ГУ МВД.

Следователи переквалифицировали дело по статье 264 УК РФ со второй части на четвертую, которая подразумевает меру наказания до 12 лет лишения свободы.