Следователи планируют ходатайствовать об изменении меры пресечения актеру Михаилу Ефремову на более строгую.
Сейчас артист отпущен под подписку о невыезде, однако правоохранители настаивают, чтобы меру пресечения изменили на домашний арест. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник в МВД.
"Так как дело переквалифицировано на более тяжкую часть статьи, Ефремову могут изменить меру пресечения с подписки о невыезде на более строгую — домашний арест либо заключение под стражу. Следователь также может оставить и прежнюю меру пресечения", — рассказал источник.
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