Следователи настаивают на домашнем аресте для Ефремова

Следователи планируют ходатайствовать об изменении меры пресечения актеру Михаилу Ефремову на более строгую.

Сейчас артист отпущен под подписку о невыезде, однако правоохранители настаивают, чтобы меру пресечения изменили на домашний арест. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник в МВД.