Дом в Казарменном переулке, где живет Ефремов, оцепила полиция

Сотрудники полиции оцепили дом в Казарменном переулке, где находится актер Михаил Ефремов, совершивший накануне ночью пьяное ДТП.

Правоохранители не пускают посторонних через оцепление. Пройти могут только жители ближайших домов. Причина оцепления пока не сообщается.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался выходить из своей квартиры. Затем артисту стало плохо с сердцем и ему вызвали "скорую".