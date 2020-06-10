Полицейский в Воронеже сбил трех пешеходов, одного насмерть

Вечером 9 июня в Воронеже произошло ДТП со смертельным исходом. Сотрудник полиции не справился с управлением своего автомобиля Toyota и выехал на тротуар.

Полицейский сбил трёх пешеходов, один из них скончался на месте. Двух женщин доставили в больницу.

По предварительной версии, причиной ДТП могла стать техническая неисправность автомобиля. Сообщается, что сотрудник полиции был трезв.

СК РФ по Воронежской области завел дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", — сообщает пресс-служба комитета.

Очевидцы происшествия рассказывают разные версии случившегося. Одни обвиняют водителя и утверждают, что он хотел быстро проехать на желтый свет, но не справился с управлением. Другие говорят, что полицейский уходил от столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу, сообщают воронежские порталы.