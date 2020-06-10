Минобороны: к испытаниям вакцины почти готовы - добровольцы изолированы

Для 50-ти добровольцев из числа военнослужащих, согласившихся на себе испытать разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи вакцину от коронавируса, начался первый этап подготовки.

Ближайшие 14 дней они будут находиться в режиме изоляции.

Об этом сообщили в Минобороны.

Как пояснили в военном ведомстве, все участники испытаний прежде, чем получить укол, пройдут полное медобследование. После чего специальная врачебная комиссия решит, могут ли они по состоянию здоровья участвовать в эксперименте.

"Изоляция перед началом вакцинации необходима для того, чтобы исключить возможность занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу", - пояснили в Минобороны.

Отмечается, что изолированы в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко не только военные, но и группа гражданских добровольцев.