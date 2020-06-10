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Опубликовано фото взорванного в Сирии автомобиля российских военных

Силовые структуры » Министерство обороны

Девятого июня в Сирии произошёл подрыв автомобиля российской военной полиции. Взрывное устройство сработало в городе Кобани на маршруте следования патруля, сообщает Центр по примирению в Сирии.

"При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства", — говорится в заявлении.

В Центре сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, а все военные благополучно вернулись на базу.

По сведениям Telegram-канала "Военный осведомитель", один патрульный получил ранение. Подорван был бронеавтомобиль АМН 233114 "Тигр-М".

Канал опубликовал фотографию взорванного автомобиля, на которой видно, что "Тигр-М" получил значительные повреждения.

Подрыв российских военных в Сирии.
Подрыв российских военных в Сирии.
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