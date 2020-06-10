ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

ФСБ в Крыму был предотвращён теракт. Пятеро экстремистов хотели взорвать самодельное устройство на одном из рынков города Симферополя, сообщает РИА "Новости".

По официальной информации ФСБ, были задержаны пять граждан РФ. Кроме подготовки теракта, они вели пропаганду экстремизма и теорий терроризма.

У задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства, стрелковое и холодное оружие. Следственные действия продолжаются.

"Предотвращен террористический акт в городе Симферополе Республики Крым. Задержаны пять граждан России. Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма", — говорится в релизе ФСБ.

Экстремисты связаны с Украиной

По версии следствия, готовившие теракт были связаны с радикальными украинскими группировками, которые воюют на Донбассе.