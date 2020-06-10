Полиция Краснодара задержала девушку, которая пробежалась по машине ДПС во время массовой вечеринки в одном из заведений города 7 июня. Ей оказалась 23-летняя несудимая жительница Армавира, сообщает УМВД по Краснодару.
Девушку задержали по месту жительства. Суд назначил ей административный арест на 13 суток по трём админпротоколам, это:
Кроме того, девушка оштрафована на 2000 рублей. Также с неё могут взыскать ущерб, причинённый служебному автомобилю.
В ночь на 7 июня на улице Красной посетители нескольких заведений устроили шумную вечеринку. Полицию вызвали жители ближайших домов.
После того как приехал патруль ДПС, нарушители устроили перепалку с полицейскими. Девушка пробежалась по авто, а видео попало в Интернет.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".