Девушку в Краснодаре арестовали на 13 суток за пробежку по машине ДПС

Полиция Краснодара задержала девушку, которая пробежалась по машине ДПС во время массовой вечеринки в одном из заведений города 7 июня. Ей оказалась 23-летняя несудимая жительница Армавира, сообщает УМВД по Краснодару.

Девушку задержали по месту жительства. Суд назначил ей административный арест на 13 суток по трём админпротоколам, это:

мелкое хулиганство;

нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности, в частности за несоблюдение социальной дистанции и передвижение между муниципалитетами;

нарушение правил дорожного движения пешеходом, повлекшее создание помех в движении авто.

Кроме того, девушка оштрафована на 2000 рублей. Также с неё могут взыскать ущерб, причинённый служебному автомобилю.

Вечеринка в Краснодаре

В ночь на 7 июня на улице Красной посетители нескольких заведений устроили шумную вечеринку. Полицию вызвали жители ближайших домов.

После того как приехал патруль ДПС, нарушители устроили перепалку с полицейскими. Девушка пробежалась по авто, а видео попало в Интернет.