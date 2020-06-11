Росгвардейцы приехали на вызов и угрожали подкинуть "наркоту"

Сотрудники Росгвардии попали на видео, которое вызвало резонанс в Интернете. Разговор росгвардейцев и мужчины, к которому они приехали, был записан на скрытую камеру в его квартире.

Патруль Росгвардии приехал по вызову соседей. Они утверждали, что мужчина громко слушал музыку. Во время разговора росгвардейцы угрожали мужчине посадить его в тюрьму, подкинув "наркоту".

"Слышь, ты, щенок, в тюрьму хочешь? Сейчас мы "наркоту" тебе подкинем, в тюрьму поедешь. На пять лет. Просто так. Понял?" — заявил сотрудник. "Наркоту" подкинете?" — спросил мужчина. "Подкинем, хочешь?" — повторил росгвардеец. "Я ничего не нарушил", — заявил мужчина.

Наказание росгвардейцев

После появления ролика Росгвардия провела служебную проверку. Выяснилось, что к мужчине приезжали сотрудники вневедомственной охраны.

Один из стражей порядка был привлечён к дисциплинарной ответственности в связи с неподобающим поведением, сообщает Telegram-канал "Подъём".