Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил об увольнении сотрудника, который попал на резонансное видео. Росгвардеец во время прибытия на вызов угрожал мужчине подбросить ему "наркоту".
Руководство Росгвардии провело служебную проверку и приняло решение об увольнении.
По сведениям ТАСС, инцидент произошёл 7 июня в одной из московских коммунальных квартир. Мужчина оскорбил женщину-инвалида и пригрозил выселить её.
Женщина вызвала полицию, а росгвардеец эмоционально отреагировал на конфликт. По словам источника в Росгвардии, сотрудник воспитывает ребёнка-инвалида.
"После публикации видео росгвардеец извинился перед мужчиной, который впоследствии удалил ролик, но через несколько дней он снова появился в интернете", — говорится в сообщении ТАСС.
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