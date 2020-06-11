Росгвардеец, угрожавший подбросить "наркоту", уволен

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил об увольнении сотрудника, который попал на резонансное видео. Росгвардеец во время прибытия на вызов угрожал мужчине подбросить ему "наркоту".

Руководство Росгвардии провело служебную проверку и приняло решение об увольнении.

Конфликт в коммуналке

По сведениям ТАСС, инцидент произошёл 7 июня в одной из московских коммунальных квартир. Мужчина оскорбил женщину-инвалида и пригрозил выселить её.

Женщина вызвала полицию, а росгвардеец эмоционально отреагировал на конфликт. По словам источника в Росгвардии, сотрудник воспитывает ребёнка-инвалида.