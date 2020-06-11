Заключенные пострадали в ДТП с автозаком на Кубани

В ДТП под Горячим Ключом на Кубани пострадали семь человек. Авария произошла из-за того, что легковой автомобиль столкнулся с машиной, перевозившей заключенных (автозаком), сообщают "Кубанские новости".

По сообщению ГУМВД по Краснодарскому краю, 43-летняя женщина на автомобиле Nissan поворачивала налево через двойную сплошную и столкнулась с автозаком, двигавшимся со спецсигналами.

Из-за ДТП пострадали оба водителя, двое сотрудников полиции и трое заключенных. Все доставлены в больницу Горячего ключа.