Путин призвал обеспечить безопасность иностранцев во время Парада

Президент России Владимир Путин провёл совещание с Совбезом по вопросу подготовки Парада Победы, который состоится в Москве 24 июня. По словам главы государства, министр иностранных дел Сергей Лавров "информирует коллег о том, как мы будем работать с нашими иностранными партнерами".

Лавров сообщил, что на празднование приедут 12 глав иностранных государств.

Участники совещания констатировали, что к проведению Парада всё готово. Президент призвал обеспечить безопасность участников в условиях пандемии коронавируса.