Президент России Владимир Путин провёл совещание с Совбезом по вопросу подготовки Парада Победы, который состоится в Москве 24 июня. По словам главы государства, министр иностранных дел Сергей Лавров "информирует коллег о том, как мы будем работать с нашими иностранными партнерами".
Лавров сообщил, что на празднование приедут 12 глав иностранных государств.
Участники совещания констатировали, что к проведению Парада всё готово. Президент призвал обеспечить безопасность участников в условиях пандемии коронавируса.
"Нам, безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей", - сказал Путин.
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