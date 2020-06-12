Украина получила новый статус. Страна стала партнером расширенных возможностей НАТО. Аналогичный статус есть у Грузии, Иордании, Австралии, Финляндии и Швеции.
Официальный представитель НАТО Оан Лунгеску подчеркнул, что это никак не влияет на членство Украины в Североатлантическом альянсе.
"Это решение признаёт значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует последовательную приверженность НАТО партнёрству с Украиной, невзирая на пандемию коронавируса", — отметил Лунгеску.
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