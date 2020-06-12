Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО

Украина получила новый статус. Страна стала партнером расширенных возможностей НАТО. Аналогичный статус есть у Грузии, Иордании, Австралии, Финляндии и Швеции.

Официальный представитель НАТО Оан Лунгеску подчеркнул, что это никак не влияет на членство Украины в Североатлантическом альянсе.