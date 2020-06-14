Из храма в Приморском районе Санкт-Петербурга были похищены ювелирные изделия, пожертвованные прихожанами. Полицейские оценили ущерб в 200 тысяч рублей.
О похищении сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В полицию поступило заявление от настоятеля храма о том, что 13 июня в период с 02:30 по 03:00 мск неизвестные, повредив окно, проникли в храм на ул. Расстанной, откуда похитили ювелирные изделия, которые являются пожертвованиями храму. Общая сумма ущерба — 200 тысяч рублей", — сказано в сообщении.
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