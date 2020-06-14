Из петербургского храма украли ювелирные изделия

Из храма в Приморском районе Санкт-Петербурга были похищены ювелирные изделия, пожертвованные прихожанами. Полицейские оценили ущерб в 200 тысяч рублей.

О похищении сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.