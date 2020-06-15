Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор американцу Полу Уилану, который был уличен в шпионаже против России.

Обвиняемый настаивал на своей невиновности и утверждал, что собирается обжаловать приговор.