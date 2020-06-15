Мосгорсуд вынес обвинительный приговор американцу Полу Уилану, который был уличен в шпионаже против России.
Обвиняемый настаивал на своей невиновности и утверждал, что собирается обжаловать приговор.
"Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача — преодолеть телефонное правосудие", — заявил Уилан.
"Назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — огласил вердикт судья.
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