В Волгограде задержан подросток, готовивший вооруженную атаку на школу

14-летний подросток в Волгограде планировал совершить атаку на школу. Парень был задержан, при обыске у него обнаружили самодельное взрывное устройство, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие, сообщает ФСБ.

Кроме того, были изъяты рукописные и электронные записи с инструкциями по изготовлению бомб, организации нападений на школы. По версии СК, целью подростка были один из сотрудников школы, один из учащихся и случайные люди.

Сам парень утверждает, что все изъятое было необходимо ему для развлекательных целей. Якобы он планировал взорвать бомбу и коктейли Молотова на пустыре.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Рассматривается возможность применения статьи о подготовке убийства двух и более человек.