У калининградца изъяли самодельные пистолеты, два АК и шесть винтовок

Начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила об изъятии у 47-летнего мужчины арсенала самодельного оружия.

При обыске у него нашли 17 пистолетов, два автомата Калашникова, шесть винтовок и три тысячи патронов.

По версии следствия, мужчина покупал макеты оружия на специализированных форумах, а затем переделывал из-под боевые патроны. Снаряды мужчина изготавливал из тех, которые нашёл на месте сражений Великой Отечественной войны, а также холостых.

Своё "хобби" мужчина объяснил тем, что испытывал оружие в тире. Задержание провели сотрудники ФСБ, расследование вели следователи МВД. Уголовные дела возбуждены по статьям: