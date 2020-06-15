В двух регионах 24 июня не будет проводиться парад Победы. Власти Челябинской области и Якутии связывают такое решение с режимом ограничений, которые были применены из-за эпидемии коронавируса, сообщает ТАСС.
В Якутии за последние сутки были подтверждены 85 случаев заболевания COVID-19. В Челябинской области - 182.
В Якутске будут проведены онлайн-акции. В частности, администрация откроет памятник якутскому снайперу.
Парад Победы был отложен из-за ситуации с коронавирусом. 24 июня парад в Москве примет президент России Владимир Путин. Ожидается прибытие глав 12 государств.
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.