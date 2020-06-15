В двух регионах отменили парад Победы

В двух регионах 24 июня не будет проводиться парад Победы. Власти Челябинской области и Якутии связывают такое решение с режимом ограничений, которые были применены из-за эпидемии коронавируса, сообщает ТАСС.

В Якутии за последние сутки были подтверждены 85 случаев заболевания COVID-19. В Челябинской области - 182.

В Якутске будут проведены онлайн-акции. В частности, администрация откроет памятник якутскому снайперу.

Парад Победы был отложен из-за ситуации с коронавирусом. 24 июня парад в Москве примет президент России Владимир Путин. Ожидается прибытие глав 12 государств.