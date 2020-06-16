Военные летчики к Параду Победы готовы

В подмосковном Алабино прошла последняя репетиция воздушной части Парада Победы, проведение которого запланировано на 24 июня.

Как рассказали в Минобороны, в Параде в Москве примут участие 75 самолетов ВКС России, которые представят

оперативно-тактическую,

военно-транспортную,

дальнюю,

армейскую авиацию.

"Зрители парада смогут увидеть самолеты 5-го поколения Су-57, штурмовики Су-25, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29 и МиГ-31 различной модификации, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, бомбардировщики Су-34, Су-24М, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается,что для проведения "предпарадных" тренировок были задействованы 8 аэродромов.

Напомним: ранее "Правда.Ру" сообщила, что из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу в 13 российских регионах Парады Победы снова перенесены.