Сеул созывает Совбез из-за взрыва на границе с КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил о созыве Совета безопасности после взрыва офиса межкорейской связи в приграничном городе Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Участники совещания обсудят контрмеры, которые будут применены к северному соседу.

Подрыв офиса произошёл в 8.59 по московскому времени. Инцидент подтвердило министерство объединения Кореи. Глава ведомства Ким Ён Чхол заявил, что "шаг был ожидаемым", но всех деталей он не знает.

"Необходимо получить более точную информацию о ситуации", — сообщил Ким Ён Чхоль.

Военные части Кореи, находящиеся на границе с КНДР, были приведены в боевую готовность.