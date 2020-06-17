Для участия в параде Победы в Россию прибыли военные 12 стран

Для участия в параде Победы, который состоится 24 июня на Красной площади в Москве, прибыли военнослужащие 12 стран.

Об этом сообщил генерал армии Олег Салюков, главком сухопутных войск РФ. Именно он, к слову, будет командовать парадом.

Кто приехал

По словам генерала Салюкова, прибыли в Россию делегации армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Планируется, что парадным маршем по брусчатке Красной площади пройдут более 13 тысяч военных, 234 единицы военной техники — как современной, так и исторической, 75 самолетов и вертолетов. И, конечно, парадный оркестр из 900 музыкантов", — рассказал командующий парадом.

Напомним, что праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы пройдут не во всех российских регионах. Об этом подробнее — в материале на сайте.