ФСБ задержала боевиков Басаева и Хаттаба, напавших на Дагестан

ФСБ сообщила о задержании двух участников банд Шамиля Басаева и Хаттаба, совершивших нападение на Дагестан в августе-сентябре 1999 года.

В ходе следственной работы были собраны доказательства причастности к атакам двух уроженцев Ставропольского края — Суртланбека Аджиньязова и Русланбека Арсланова.

В результате нападений в 1999 году погибли более 280 человек, ранены более 800 граждан России. ФСБ продолжает поиски преступников, избежавших наказание ранее.

"В отношении Аджиньязова и Арсланова возбуждено дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", — сообщает СК РФ.

Дела без срока давности

С 1999 года осуждены и приговорены к срокам до 19 лет лишения свободы более 80 участников бандформирований, напавших на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана.