ФСБ сообщила о задержании двух участников банд Шамиля Басаева и Хаттаба, совершивших нападение на Дагестан в августе-сентябре 1999 года.
В ходе следственной работы были собраны доказательства причастности к атакам двух уроженцев Ставропольского края — Суртланбека Аджиньязова и Русланбека Арсланова.
В результате нападений в 1999 году погибли более 280 человек, ранены более 800 граждан России. ФСБ продолжает поиски преступников, избежавших наказание ранее.
"В отношении Аджиньязова и Арсланова возбуждено дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", — сообщает СК РФ.
С 1999 года осуждены и приговорены к срокам до 19 лет лишения свободы более 80 участников бандформирований, напавших на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана.
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