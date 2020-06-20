Индийская армия перебросила ударные вертолеты и истребители на восток Ладакха, вблизи границы с Китаем.

Об этом сообщило издание The Times of India.

"На восток Ладакха передислоцированы ударные вертолеты Apache с ракетами воздух — земля Hellfire, а также вертолеты Chinook, способные доставлять артиллерию в высокогорные районы. На передовых авиабазах размещены истребители Су-30 МКИ, МиГ-29 и "Ягуар". Для переброски в Ладакх военной техники применяются тяжелые транспортные самолеты С-17 Globemaster, С-130J Super Hercules и Ан-32", — сообщили источники издания.