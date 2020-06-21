Украина может нанести ракетный удар по Новороссийску

Благодаря новой ракете "Нептун" украинская армия получила возможность поражать цели в Новороссийске.

Об этом рассказал военный эксперт из Украины Михаил Жихоров.

"Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск", — утверждает эксперт.

По словам Жихорова, ракета "Нептун" создавалась именно для "сдерживания РФ".