УМВД по Курской области опубликовало заявление по поводу задержания подполковника Дмитрия Борзенкова. Ранее ФСБ сообщило о подозрении в госизмене начальнику ОМВД по Золотухинскому району.
По сведениям спецслужбы, Борзенков работал на Службу безопасности Украины (СБУ) и предоставлял иностранной разведке сведения, которые составляют государственную тайну.
В МВД обещают уволить подполковника по статье за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. УМВД по Курской области проводит служебную проверку.
"Руководством УМВД по Курской области назначена служебная проверка в отношении начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области, задержанного по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. По результатам проверки, он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности", - говорится в заявлении на сайте УМВД по Курской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.