В МВД отреагировали на задержание подполковника по делу о госизмене

УМВД по Курской области опубликовало заявление по поводу задержания подполковника Дмитрия Борзенкова. Ранее ФСБ сообщило о подозрении в госизмене начальнику ОМВД по Золотухинскому району.

По сведениям спецслужбы, Борзенков работал на Службу безопасности Украины (СБУ) и предоставлял иностранной разведке сведения, которые составляют государственную тайну.

В МВД обещают уволить подполковника по статье за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. УМВД по Курской области проводит служебную проверку.