Как это было в 45-ом: ФСБ рассекретила документы о первом Параде Победы

В канун проведения в России парада Победы ФСБ обнародовала архивные документы, рассказывающие, как проходил самый первый Парад на Красной площади 24 июня 1945 года.

Среди раритетов 20-страничная инструкция по проведению парада, где в деталях расписан порядок прохождения по Красной площади сводных полков всех фронтов, флота и войск Московского гарнизона, колонны которых возглавляли лично командующие фронтов.

Мельчайшие детали: от порядка построения до шествия для каждого его участника — из пожелтевших страниц архивного документа становятся понятны все ритуалы и традиции проведения Парадов.

К слову, в инструкции указано, что произносить речь с трибуны Мавзолея должен был Сталин, а не Георгий Жуков.

Инструкция была утверждена 12 июня 1945 года. В первоначальной версии не был прописан момент, который впоследствии войдет во все фото и видеохроники: