В квартире с пятью младенцами в Москве находились две женщины

Ранее СМИ сообщали о том, что в одной из московских квартир были обнаружены пять "суррогатных" младенцев, которых планировали продать в Китай.

По информации правоохранителей, покупатели не смогли приехать в столицу России за детьми из-за пандемии коронавируса.

Недавно стало известно, что вместе с детьми в квартире находились две женщины. Обе - подданные Китая.