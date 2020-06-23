Ранее СМИ сообщали о том, что в одной из московских квартир были обнаружены пять "суррогатных" младенцев, которых планировали продать в Китай.
По информации правоохранителей, покупатели не смогли приехать в столицу России за детьми из-за пандемии коронавируса.
Недавно стало известно, что вместе с детьми в квартире находились две женщины. Обе - подданные Китая.
Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.