Раскрыты личности суррогатных матерей детей, найденных в Москве

Полицейские смогли установить личности суррогатных матерей, чьи дети были обнаружены в московской квартире.

Ими оказались: гражданка Казахстана Жуадир Ануарбекова, россиянка Екатерина К., а также три китаянки Э Сян, Тан Нин и Чжэн Юйцинь.

Примечательно, что дети были рождены в России. В квартире были обнаружены документы на новорожденных, заполненные на китайском языке.