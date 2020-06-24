Полицейские смогли установить личности суррогатных матерей, чьи дети были обнаружены в московской квартире.
Ими оказались: гражданка Казахстана Жуадир Ануарбекова, россиянка Екатерина К., а также три китаянки Э Сян, Тан Нин и Чжэн Юйцинь.
Примечательно, что дети были рождены в России. В квартире были обнаружены документы на новорожденных, заполненные на китайском языке.
Из Германии в Россию вновь везут ядерные отходы. Учитывая напряженность в отношениях с Берлином, зачем нам дополнительная головная боль с ядерными отходами?