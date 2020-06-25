В Тульской области начальник районного отдела полиции был уволен после того, как жестоко избил задержанного. 21 апреля он доставил 32-летнего мужчину, якобы совершившего кражу, в отделение и пытался выбить показания.
В результате у задержанного было сломано ребро. Пострадавший обратился в прокуратуру.
СК завёл дело. После служебной проверки был выявлен факт превышения должностных полномочий, начальник отдела уволен по статье.
Кроме него, наказание понесут непосредственные начальники и сотрудники, которые отвечают за профилактику противоправных действий полиции.
Сотрудник, избивший задержанного, понесёт также наказание по уголовному делу, сообщает пресс-служба СК.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.