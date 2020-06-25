Тульский полицейский сломал ребро задержанному и был уволен

В Тульской области начальник районного отдела полиции был уволен после того, как жестоко избил задержанного. 21 апреля он доставил 32-летнего мужчину, якобы совершившего кражу, в отделение и пытался выбить показания.

В результате у задержанного было сломано ребро. Пострадавший обратился в прокуратуру.

СК завёл дело. После служебной проверки был выявлен факт превышения должностных полномочий, начальник отдела уволен по статье.

Кроме него, наказание понесут непосредственные начальники и сотрудники, которые отвечают за профилактику противоправных действий полиции.

Сотрудник, избивший задержанного, понесёт также наказание по уголовному делу, сообщает пресс-служба СК.