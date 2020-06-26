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Опубликовано видео инцидента перед Парадом в Москве

Силовые структуры » Министерство обороны

Видео с камер наблюдения, на котором видно, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом Парада Победы в Москве опубликовало ТАСС.

На кадрах хорошо видно, как военнослужащий в парадной форме спокойно подходит к микроавтобусу Volkswagen Transporter и начинает бить стекла. Его немедленно задерживают.

Как стало известно, Никита Еременко (так зовут солдата-срочника) служит в 27-ой мотострелковой бригаде с 2019 года.

"Сослуживцы в части относились к нему хорошо. То, что случилось на Красной площади, у них вызвало просто шок",- пишет сегодня КоммерсантЪ со ссылкой на источник в воинской части.

В чем причина поступка

Еременко и еще нескольких солдат отстранили от участия в Параде за несколько дней до 24 июня после очередного собеседования с сотрудниками военной контрразведки ФСБ и психологами.

По словам сослуживцев, парень очень переживал, что не сможет пройти по брусчатке в составе праздничной колонны. Командование батальона, пожалело его и зачислило в резерв из 9 человек, пообещав, что ведомственную медаль "Участнику парада Победы" он обязательно получит.

 Предварительная версия - нервный срыв

Как сообщает источник в правоохранительных органах, следователи, разбирающиеся в обстоятельствах инцидента считают, что причина неадекватного поведения срочника - нервный срыв.

Подтвердить или опровергнуть это предстоит психиатрам - Никита Еременко направлен в военно-клинический госпиталь Минобороны, расположенный в подмосковном Подольске.   

  • Если врачи признают его здоровым, то будет возбуждено дело по статье за хулиганство.
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