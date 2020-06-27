Замуровавшая своего сына мать рассказала, как убила ребенка

Галина Морозова, убившая своего сына гантелью, несколько раз пыталась запутать следствие, однако в итоге рассказала, как всё было на самом деле.

Женщину взбесило то, что 12-летний мальчик вернулся домой под утро. Когда ребенок уснул она ударила его по голове гантелью несколько раз. От полученных травм он скончался на месте.