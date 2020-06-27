Галина Морозова, убившая своего сына гантелью, несколько раз пыталась запутать следствие, однако в итоге рассказала, как всё было на самом деле.
Женщину взбесило то, что 12-летний мальчик вернулся домой под утро. Когда ребенок уснул она ударила его по голове гантелью несколько раз. От полученных травм он скончался на месте.
"Потом я вытерла кровь, подогнала машину к главному входу. Спустила его тело на первый этаж, погрузила в машину на заднее сиденье. Свернула окровавленную одежду и матрас, тоже их спустила, вместе с его одеждой и пакетом, в который положила гантель, его телефон и шнур", — сообщила Морозова следователям.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.