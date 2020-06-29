Виновную в смерти двоих детей мать оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Свердловской области мать, потерявшую двоих детей в результате пожара, признали виновной в нарушении пожарной безопасности. В качестве наказания женщине был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

"Кировоградский городской суд, освободив женщину от уголовной ответственности, назначил подсудимой в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу", — сообщила пресс-служба суда.

Следствие доказало, что мать детей, забывшая выключить отопительный прибор, находилась в состоянии алкогольного опьянения.