В Свердловской области мать, потерявшую двоих детей в результате пожара, признали виновной в нарушении пожарной безопасности. В качестве наказания женщине был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
"Кировоградский городской суд, освободив женщину от уголовной ответственности, назначил подсудимой в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу", — сообщила пресс-служба суда.
Следствие доказало, что мать детей, забывшая выключить отопительный прибор, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.