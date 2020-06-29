Два петербургских курьера написали на автомобиле полиции нецензурное слово на английском языке маркером. Молодые люди додумались снять об этом сториз и выложить его в социальные сети.
Разумеется, что их нашли полицейские и задержали. Против курьеров было возбуждено уголовное дело о вандализме.
"Cотрудники Центра "Э" ГУ МВД России по Петербургу и Ленообласти доставили в полицию 20-летнего Георгия и 21-летнего Михаила. Молодые люди работают в курьерской службе по доставке еды. Один является уроженцем Томской области, второй — города Иркутска", — сообщили в полиции Петербурга.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.