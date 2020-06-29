В Санкт-Петербурге два курьера разрисовали машину полиции

Два петербургских курьера написали на автомобиле полиции нецензурное слово на английском языке маркером. Молодые люди додумались снять об этом сториз и выложить его в социальные сети.

Разумеется, что их нашли полицейские и задержали. Против курьеров было возбуждено уголовное дело о вандализме.