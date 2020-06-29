Историк-расчленитель Соколов впал в истерику в зале суда

На очередном заседании суда историк-расчленитель Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, впал в истерику и накричал на судью.

Он протестовал против того, чтобы суд изъял из материалов дела его личную переписку с убитой. Обвиняемый назвал это "нарушением правосудия". Примечательно, что Соколов высказывал свою точку зрения очень громко, практически выйдя из себя.