Ранее в Краснодаре мужчина ограбил курьера, который доставлял еду. Он заставил его отдать пиццу и шесть тысяч рублей.
Преступнику грозит наказание до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в управлении МВД по городу.
"Предполагаемый злоумышленник открыто похитил у курьера пиццу и денежные средства в размере шести тысяч рублей", — пояснили в полиции.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.