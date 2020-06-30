Мужчина, отобравший пиццу у курьера, может получить семь лет тюрьмы

Ранее в Краснодаре мужчина ограбил курьера, который доставлял еду. Он заставил его отдать пиццу и шесть тысяч рублей.

Преступнику грозит наказание до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в управлении МВД по городу.