Самый лучший путь членов НАТО — взаимодействовать с Россией и не боятся вести с ней диалог. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"У меня большой опыт по сотрудничеству с Россией в Норвегии… И мое послание всем союзникам по НАТО: не надо бояться говорить с Россией. Россия — наш сосед, и мы заинтересованы в деэскалации, в предупреждении гонки вооружений и новой холодной войны… Диалог — лучший путь взаимодействия с Россией. Если она будет нам противостоять, — конечно, мы будем готовы ответить. Если же она будет готова сотрудничать и изменит поведение, мы также будем к этому готовы", — утверждает глава Североатлантического альянса.