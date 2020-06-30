Военнослужащие США хотят заполучить российские комплексы С-400, чтобы узнать секреты военных разработок России и использовать их для создания собственного оружия.

Так, сенатор Владимир Джабаров прокомментировал инициативу сенатора Джона Тьюна, который предложил американским властям купить у Турции С-400, чтобы разрешить давний конфликт.

"Я не могу понять, каким образом улучшатся при этом отношения между США и Турцией, если США возьмут какой-то комплекс C-400 себе. По моему мнению, исключительно для того, чтобы удовлетворить свою любознательность, а если точнее говорить, чтобы просто своровать наши секреты военные", — утверждает Джабаров.