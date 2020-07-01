Двое российских заключённых сделали подкоп, чтобы сбежать на Украину

В ИК-10 в Димтровграде Ульяновской области пресекли попытку побега двух заключённых. Они сделали 20-метровый подкоп, начался который на территории канализационно-насосной станции.

Длины лаза могло хватить для того, чтобы выбраться на три метра за последний периметр ограждения колонии. По сведениям "УлПрессы", заключённых на свободе ждал человек, который должен был перевезти "зеков" на территорию Украины.

Планам заключённых не суждено было осуществиться. Сотрудники обнаружили подкоп до начала побега. В ИК-10 работает следственная группа.

Согласно статье 313 УК РФ, за побег заключённые могут получить 5 лет принудительных работ или 5 лет лишения свободы.