Вину омского таксиста, который изнасиловал пассажирку, доказали с помощью полиграфа. Об этом сообщили в управлении Следственного Комитета по региону.
Следствие установило, что молодая девушка поздно вечером возвращалась домой из больницы и поймала такси.
"Водитель такси вместо того, чтобы отвезти девушку по указанному ей адресу, отвез пассажирку на окружную объездную дорогу, где около заброшенного здания изнасиловал. Кроме того, он забрал себе золотое кольцо, которое было у девушки. После этого водитель отвез девушку домой", — сообщили в СК.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.