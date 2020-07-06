В Омске таксист изнасиловал пассажирку, а затем отвез её домой

Вину омского таксиста, который изнасиловал пассажирку, доказали с помощью полиграфа. Об этом сообщили в управлении Следственного Комитета по региону.

Следствие установило, что молодая девушка поздно вечером возвращалась домой из больницы и поймала такси.