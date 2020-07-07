Чаты взаимопомощи водителей оказались "под колпаком"?

Сотрудники ГИБДД МВД РФ мониторят чаты "взаимопомощи водителей", таксистов и автосообществ для предотвращения нарушений ПДД и помощи автовладельцам. Об этом сообщает популярный телеграм-канал "Новости на каждый день", ссылаясь на информацию офицера ГИБДД — участника "закрытой" части форума "Полиция России".

В частности, сотрудник ГИБДД сообщил, что его коллеги участвуют в подобных чатах, по своим регионам — правда, никакого указания официального они не получают, это собственная инициатива.

"Раньше такие чаты, сообщества мониторили только представители Конторы и ЦПЭ, в части предотвращения экстремизма и терроризма, но вот прогресс дошел и до нас", — делится офицер.

"Допустим, есть чат "взаимопомощи на дорогах" в регионе. Он создается якобы для того, чтобы водители подсказали друг другу дорогу, помогли с бензином, "прикурить", запаску дали, на буксир взяли, но на самом деле чаще всего там обсуждается, "где стоит ДПС". Следующий вопрос — зачем человеку знать, где стоит ДПС? Вариантов очень немного, и почти все они связаны с нарушением ПДД", — логично рассуждает сотрудник ГИБДД.

Он перечислил причины:

водитель "гонит" больше положенного;

машина или номера грязные;

нет водительского удостоверения — едет "лишенец", забывший "права";

таксисты-нелегалы таким образом пытаются избежать проверки и эвакуации автомобиля;

управляющий автомобилем не вписан в страховку;

нет документов на груз;

установлено ГБО без оформления;

пьяный или похмельный водитель.

"Что в таких случаях происходит? Если в чате есть сотрудник, и он как-то в свободное время увидел советы, как объезжать, или в профиле водителя есть фото машины — он "маякнет" коллегам частным порядком, в мессенджере, СМС или звонком. И они либо поедут туда, где посоветовано объезжать тем, кто не хочет встречи с ДПС, либо остановят для проверки такую машину", — поясняет он.

Также телеграм-паблик цитирует примеры и результаты подобного "мониторинга":

В Москве в чатах водителей такси "работает" МАДИ.

В Ростове и Сочи активно ловят пьяных и без документов.

В Крыму нарушителей 100 с начала года так поймали.

В Казани хитрецы пытались узнать, как проехать без досмотра в условиях карантина по "лисьим тропкам" в город.

В паре регионов сотрудники ДПС помогли автомобилистам, в ночи застрявшим из-за поломок на трассе.

Напомним, что ранее Pravda. ru со ссылкой на издание "Владтайм" сообщала — силовики и власти обратили внимание на закрытые чаты водителей такси, где водители обсуждают и своих пассажиров, и протестные акции, и нарушения КоАП, и даже УК РФ.

"Крупная исследовательская структура получила от государства заказ на изучение этих сообществ в Telegram и WhatsApp. Специалисты составят списки участников водительских чатов, а также изучат и проанализируют содержание их бесед", — писали журналисты "ВладТайм".