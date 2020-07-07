Сотрудники ГИБДД МВД РФ мониторят чаты "взаимопомощи водителей", таксистов и автосообществ для предотвращения нарушений ПДД и помощи автовладельцам. Об этом сообщает популярный телеграм-канал "Новости на каждый день", ссылаясь на информацию офицера ГИБДД — участника "закрытой" части форума "Полиция России".
В частности, сотрудник ГИБДД сообщил, что его коллеги участвуют в подобных чатах, по своим регионам — правда, никакого указания официального они не получают, это собственная инициатива.
"Раньше такие чаты, сообщества мониторили только представители Конторы и ЦПЭ, в части предотвращения экстремизма и терроризма, но вот прогресс дошел и до нас", — делится офицер.
"Допустим, есть чат "взаимопомощи на дорогах" в регионе. Он создается якобы для того, чтобы водители подсказали друг другу дорогу, помогли с бензином, "прикурить", запаску дали, на буксир взяли, но на самом деле чаще всего там обсуждается, "где стоит ДПС". Следующий вопрос — зачем человеку знать, где стоит ДПС? Вариантов очень немного, и почти все они связаны с нарушением ПДД", — логично рассуждает сотрудник ГИБДД.
Он перечислил причины:
"Что в таких случаях происходит? Если в чате есть сотрудник, и он как-то в свободное время увидел советы, как объезжать, или в профиле водителя есть фото машины — он "маякнет" коллегам частным порядком, в мессенджере, СМС или звонком. И они либо поедут туда, где посоветовано объезжать тем, кто не хочет встречи с ДПС, либо остановят для проверки такую машину", — поясняет он.
Также телеграм-паблик цитирует примеры и результаты подобного "мониторинга":
Напомним, что ранее Pravda. ru со ссылкой на издание "Владтайм" сообщала — силовики и власти обратили внимание на закрытые чаты водителей такси, где водители обсуждают и своих пассажиров, и протестные акции, и нарушения КоАП, и даже УК РФ.
"Крупная исследовательская структура получила от государства заказ на изучение этих сообществ в Telegram и WhatsApp. Специалисты составят списки участников водительских чатов, а также изучат и проанализируют содержание их бесед", — писали журналисты "ВладТайм".
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