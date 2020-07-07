ФСБ просит арестовать Ивана Сафронова

ФСБ России направила в Лефортовский суд Москвы ходатайство об аресте советника генерального директора "Роскосмоса" Ивана Сафронова по подозрению в госизмене.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.