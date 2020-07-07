ФСБ России направила в Лефортовский суд Москвы ходатайство об аресте советника генерального директора "Роскосмоса" Ивана Сафронова по подозрению в госизмене.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.
"В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ", — пояснила представитель суда.
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