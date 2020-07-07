Если ФСБ не удастся доказать основное обвинение Ивана Сафронова в госизмене, то его срок заключения ограничится пребыванием в СИЗО.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.
"Таким образом, если главное обвинение в госизмене не найдет подтверждение и Сафронов будет сотрудничать со следствием, то срок его нахождения под стражей может быть значительно меньше оговоренного статьей", — утверждает источник.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.