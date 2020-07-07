Названо условие для сокращения срока заключения Сафронова

Если ФСБ не удастся доказать основное обвинение Ивана Сафронова в госизмене, то его срок заключения ограничится пребыванием в СИЗО.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.