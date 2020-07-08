В Голландии полицейские обнаружили камеру пыток наркомафии

Французским полицейским удалось взломать шифр сервера, используемого преступниками для телефонных переговоров. Это помогло европейским правоохранителям, особенно в Великобритании и Нидерландах, задержать около сотни подозреваемых в разного рода преступлениях.

Самый громким делом стал арест шестерых человек в Голландии. Там, расшифровав данные из телефонных переговоров, полицейские нашли импровизированную тюрьму из морских контейнеров, где была оборудована самая настоящая пыточная камера. Сомнений в предназначении "комнаты" нет:

в комплекте с ней были кресло дантиста с ремнями, прикрепленными к ручке и опоре для ног, инструменты, включая плоскогубцы, скальпели и наручники.

Полиция, как сообщает The Gardian со ссылкой на "высокопоставленного офицера", провела рейд до того, как переоборудованные контейнеры могли быть использованы.

По версии следствия, тюрьма предназначалась для тех, кто "провинился" перед хозяевами крупномасштабного производства наркотиков.