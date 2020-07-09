Адвокат Михаил Бирюков сообщил, что обыски у депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой проходят по делу ЮКОСа. Кроме депутата, проверки проводятся и у других членов "Открытой России".
"В постановлении о проведении обыска инкриминируется, что деньги ЮКОСа идут на финансирование деятельности Галяминой", — приводит РИА "Новости" слова Бирюкова.
В июле 2019 года Генпрокуратура обвинила Михаила Ходорковского в отмывании денег и хищении акций ЮКОСа. Общая сумма хищений в период с 1993 по 2003 год превышает 6 млрд долларов.
Сама Галямина считает, что реальные причины обысков в её квартире не связаны с делом ЮКОСа.
"У меня продолжается обыск по делу ЮКОСа 2003 года. Ну а реальные причины, думаю, всем ясны. Это наша кампания "НЕТ!" и акция, назначенная на 15 июля", — написала Галямина в Twitter.
В Москве восьмого июля пройдет прощание с художником Сергеем Заграевским, который был известен своим хобби по изготовлению ювелирных украшений.