У депутата Галяминой проходят обыски по делу ЮКОСа

Адвокат Михаил Бирюков сообщил, что обыски у депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой проходят по делу ЮКОСа. Кроме депутата, проверки проводятся и у других членов "Открытой России".

"В постановлении о проведении обыска инкриминируется, что деньги ЮКОСа идут на финансирование деятельности Галяминой", — приводит РИА "Новости" слова Бирюкова.

Третье дело ЮКОСа

В июле 2019 года Генпрокуратура обвинила Михаила Ходорковского в отмывании денег и хищении акций ЮКОСа. Общая сумма хищений в период с 1993 по 2003 год превышает 6 млрд долларов.

Реакция Галяминой

Сама Галямина считает, что реальные причины обысков в её квартире не связаны с делом ЮКОСа.