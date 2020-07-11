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Названа причина смерти группы Дятлова в 1959 году

Силовые структуры » МВД

В гибели группы туристов на перевале Дятлова на Северном Урале виновата не только снежная лавина.

Заместитель начальника Генеральной прокуратуры в УрФО Андрей Курьяков. По его словам, группа туристов покинула палатку, однако затем не смогла найти её из-за плохой видимости.

"Группа ушла на 50 метров (от палатки), и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно… Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров", — пояснил прокурор.

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