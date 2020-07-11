Названа причина смерти группы Дятлова в 1959 году

В гибели группы туристов на перевале Дятлова на Северном Урале виновата не только снежная лавина.

Заместитель начальника Генеральной прокуратуры в УрФО Андрей Курьяков. По его словам, группа туристов покинула палатку, однако затем не смогла найти её из-за плохой видимости.