Сотрудники ФСБ задержали группу террористов в Ростовской области, которые готовили ряд террористических актов на больницы и учебные заведения.
Членами террористической ячейки были "выходцы одной из среднеазиатских стран и России".
"Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.