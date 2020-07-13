В Ростовской области задержана террористическая ячейка

Сотрудники ФСБ задержали группу террористов в Ростовской области, которые готовили ряд террористических актов на больницы и учебные заведения.

Членами террористической ячейки были "выходцы одной из среднеазиатских стран и России".